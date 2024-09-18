Сдаётся в аренду помещение 160 кв.м (торговая 125 кв.м) первый этаж,отдельный вход,есть все коммуникации.
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Сдаётся в аренду помещение 160 кв.м (торговая 125 кв.м) первый этаж,отдельный вход,есть все коммуникации.