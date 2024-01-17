Свердловская полиция закрыла цех по производству контрафактного алкоголя

Сотрудники полиции пресекли работу цеха по производству контрафактной алкогольной продукции. Точка находилась в поселке Новокосулино-2 Свердловской области, рассказал в своем Telegram-канале член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев, который вместе с оперативниками присутствовал на задержании предпринимателей.
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