Почта России расширяет услуги перевода в пять новых стран

Почта России начала осуществлять переводы еще в пять стран, среди которых два государства Евросоюза. Это стало возможным благодаря подключению к международной платежной системе KWIKPAY, что позволяет россиянам получать переводы из Израиля, Греции, Кипра, Турции и Узбекистана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)