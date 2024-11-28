Почта России расширяет услуги перевода в пять новых стран

Почта России начала осуществлять переводы еще в пять стран, среди которых два государства Евросоюза. Это стало возможным благодаря подключению к международной платежной системе KWIKPAY, что позволяет россиянам получать переводы из Израиля, Греции, Кипра, Турции и Узбекистана.