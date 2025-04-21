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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» трижды забил «Оттаве» в большинстве в 1-м матче серии, реализовав 50% попыток. В регулярке у «Лифс» было 24,8%

«Лифс» обыграли «Сенаторс» (6:2) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).  Три из шести шайб команда под руководством Крэйга Беруби забросила в большинстве – во втором периоде отличились Джон Таварес и Вильям Нюландер, в третьем – Мэттью Найз.

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