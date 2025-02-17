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Вынес все от штор до ложек, сломал стол, порезал люльку детей: Дмитренко устроил погром в квартире Рапунцель

Вынес все от штор до ложек, сломал стол, порезал люльку детей: Дмитренко устроил погром в квартире Рапунцель

Звезды «ДОМа-2» прожили в браке пять лет и воспитывали дочерей. Пара казалась гармоничной, пока между ними не встал квартирный вопрос.

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