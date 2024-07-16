С 2025 года увеличится размер стандартных налоговых вычетов: что ждёт россиян?

С 1 января 2025 года увеличится размер стандартных налоговых вычетов. Так, вводится новый вычет в размере 18 000 рублей за год для лиц, которые выполнили нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» согласно возрастной группе и были награждены знаком отличия.