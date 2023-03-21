МИД РФ: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании на Украине

Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, США, Великобритания, Франция и Германия не могут выступать как нейтральные посредники в мирном урегулировании конфликта на Украине, поскольку они прямо участвуют в конфликте с РФ.
Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, США, Великобритания, Франция и Германия не могут выступать как нейтральные посредники в мирном урегулировании конфликта на Украине, поскольку они прямо участвуют в конфликте с РФ.
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