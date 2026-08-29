You Should Feel Good About The Flock Debate Authored by Connor O'Keeffe In a year as chaotic, violent, and economically destructive as this one has been, it is interesting that, to many Americans, the great villain of 2026 is turning out to be a traffic camera.
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