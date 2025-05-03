Украинский лидер Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста. Так прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам, дипломат Григорий Карасин отказ Зеленского от перемирия на День Победы, передает РИА Новости.
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