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Царьград

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Георгий Горшков анонсировал расширение услуг ВТБ на Дальнем Востоке

Георгий Горшков анонсировал расширение услуг ВТБ на Дальнем Востоке

Георгий Горшков сообщил, что ВТБ, представленный в 1,6 тыс. отделений "Почты России" на Дальнем Востоке, расширяет доступность банковских услуг в отдалённых уголках региона.

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