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«Плохая новость для Украины»: назван срок окончания СВО

NYT: конфликт на Украине закончится в 2025 году! Киев не сможет вернуть себе потерянные территории. Украинский конфликт, вероятнее всего, закончится в 2025 году – на это не будут влиять результаты президентских выборов, поскольку всегда ожидалось, что дальше тянуть не выйдет.

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