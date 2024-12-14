NYT: конфликт на Украине закончится в 2025 году! Киев не сможет вернуть себе потерянные территории. Украинский конфликт, вероятнее всего, закончится в 2025 году – на это не будут влиять результаты президентских выборов, поскольку всегда ожидалось, что дальше тянуть не выйдет.
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