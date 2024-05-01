Медведчук: Турчинов организовал сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года

Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, которую разработали украинские власти, включая Александра Турчинова, который тогда занимал пост исполняющего обязанности президента.