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Медведчук: Турчинов организовал сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года

Медведчук: Турчинов организовал сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года

Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, которую разработали украинские власти, включая Александра Турчинова, который тогда занимал пост исполняющего обязанности президента.

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