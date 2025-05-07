🔥 В Ялте рисуют мурал, посвящённый 80-летию Великой Победы На стене здания общественной организации «Дети войны», расположенной на улице Маршака, изобразят встречу дочери с отцом-фронтовиком.
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🔥 В Ялте рисуют мурал, посвящённый 80-летию Великой Победы На стене здания общественной организации «Дети войны», расположенной на улице Маршака, изобразят встречу дочери с отцом-фронтовиком.