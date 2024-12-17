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Орловцы жалуются на высокое содержание извести в водопроводной воде

Орловцы жалуются на высокое содержание извести в водопроводной воде

Орловцы в социальных сетях жалуются на качество воды в кранах. На этот раз жителей беспокоит высокое содержание в ней извести, которая «видна невооружённым взглядом на чайниках, стаканах и другой посуде».

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