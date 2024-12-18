ФСБ показала кадры допроса задержанного по делу об убийстве Кириллова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 18 декабря опубликовала кадры с задержанным по делу об убийстве двух военнослужащих: начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.