ФСБ показала кадры допроса задержанного по делу об убийстве Кириллова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 18 декабря опубликовала кадры с задержанным по делу об убийстве двух военнослужащих: начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.
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