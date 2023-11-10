Мало причин для обновления: Впечатления о PlayStation 5 Slim от The Verge и подробные фот...

Мало причин для обновления: Впечатления о PlayStation 5 Slim от The Verge и подробные фото консолиПортал The Varge опубликовал подробные фотографии PlayStation 5 Slim в сравнении с оригинальной версией, а также поделился своими краткими впечатлениями об обновленной консоли.
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