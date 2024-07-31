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Русская весна

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ХАМАС обещает ответить Израилю на убийство главы политбюро

ХАМАС обещает ответить Израилю на убийство главы политбюро

ХАМАС пообещал ответить Израилю на убийство главы политбюро движения Исмаила Хании. «Гибель героя Исмаила Хании после его участия в инаугурации президента Ирана не повлияет на решения руководства (ХАМАС) и его структур.

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