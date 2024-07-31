ХАМАС обещает ответить Израилю на убийство главы политбюро

ХАМАС пообещал ответить Израилю на убийство главы политбюро движения Исмаила Хании. «Гибель героя Исмаила Хании после его участия в инаугурации президента Ирана не повлияет на решения руководства (ХАМАС) и его структур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии