Киркоров спел бойцам СВО песню украинской певицы, назвавшей РФ «агрессором»

Музыкальный исполнитель Филипп Киркоров в рамках организованного для находящихся на территории проведения СВО военнослужащих мероприятия решил исполнить композицию, автором которой оказалась композитор из Украины Ирина Билык.
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