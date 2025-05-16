В США расследуют публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу

Секретная служба проведет расследование в связи с публикацией в соцсети Х бывшего главы ФБР Джеймса.Секретная служба проведет расследование в связи с публикацией в соцсети Х бывшего главы ФБР Джеймса Коми, которую расценили как угрозу президенту США Дональду Трампу, заявила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.