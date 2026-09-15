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Тренировка после перерыва

Тренировка после перерыва

В шесть сорок утра город еще не решил, кем ему быть. Ночью он был темным, равнодушным и почти честным: окна гасли одно за другим, машины редели, голоса растворялись в подъездах.

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