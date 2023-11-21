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Макгрегор: Зеленского ждет судьба Троцкого в случае бегства с Украины

Макгрегор: Зеленского ждет судьба Троцкого в случае бегства с Украины

Западные лидеры призывают президента Украины Владимира Зеленского уступить место более сговорчивому политику, уверен бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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