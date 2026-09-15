Концепция ВС РФ об ИИ в судопроизводстве: что она фиксирует и почему это важно

Концепция внедрения технологий ИИ в судопроизводство РФ — своевременный и значимый документ. Его главная ценность не в детальной проработке метрик, а в фиксации позиции судебной системы — прежде всего Судебного департамента при Верховном Суде РФ — по вопросу интеграции ИИ.