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Новая угроза озонового слоя: истощение в Арктике и его последствия

Новая угроза озонового слоя: истощение в Арктике и его последствия

Новая угроза озонового слоя: истощение в Арктике и его последствия Ирина ВальковаДолгие годы главной угрозой озонового слоя Земли считалась антарктическая озоновая дыра.

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