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Revolut заявляет об отсутствии прямых контактов с хакерами после публичного требования выкупа в $3 млн.

Revolut заявляет об отсутствии прямых контактов с хакерами после публичного требования выкупа в $3 млн.

В четверг представители Revolut сообщили, что не получали никаких прямых обращений от лиц, взявших на себя ответственность за утечку данных клиентов, несмотря на неоднократные публичные требования выкупа.

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