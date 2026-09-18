Стоматолог объяснил, как привычка кусать щеки может навредить здоровью полости рта

У некоторых людей привычка кусать щеки становится автоматической и проявляется во время напряженной работы, тревоги или скуки Регулярное прикусывание внутренней поверхности щек может привести к появлению болезненных ранок, язв и хроническому раздражению слизистой.
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