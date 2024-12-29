Меладзе вернулся в Россию ради новогодних корпоративов

Валерий Меладзе вернулся в Россию подзаработать на новогодних корпоративах Певец Валерий Меладзе внезапно появился в России накануне Нового года, впервые появившись на публике в Москве после многолетнего отсутствия.
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