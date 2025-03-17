"Нападите на Россию, только через Белоруссию": В Киеве начались смотрины нового президента

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Позитив для оптимистов

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Комментарии
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Юна
А что же сами украинцы думают? ТВ, интернет не смотрят или это не показывают им?
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20 час.
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