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Турышев об одежде на скиатлон: «Возможно, будут носки и перчатки с подогревом, две шапки. Из-за пронизывающего ветра можно легко заболеть»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как правильно одеться на скиатлон, который пройдет на Олимпиаде в Пекине в условиях мороза и сильного ветра.

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