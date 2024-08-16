ФСБ опубликовала архив об украинских националистах в Крыму в годы ВОВ

Управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» обнародовало архив о деятельности Организации украинских националистов* в регионе в ходе Великой Отечественной войны.
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