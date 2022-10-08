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Героизм летчика отмечен двумя Орденами Ленина, тремя Орденами Красного Знамени и другими государственными наградами

Героизм летчика отмечен двумя Орденами Ленина, тремя Орденами Красного Знамени и другими государственными наградами

Отважный советский летчик В.А. Зайцев был дважды удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Он сбил 34 вражеских машины и захватил два "Мессера" с их пилотами.

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