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Мировое обозрение

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Эксперт Вишневская рассказала, как употребление вишни влияет на сон

Эксперт Вишневская рассказала, как употребление вишни влияет на сон

Вы когда-нибудь пробовали съесть горсть вишни перед сном? Если нет — вы зря теряете время. Последние данные, которые приводит эксперт Вишневская, звучат как фантастика: вишня на ужин продлевает сон на 84 минуты.

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