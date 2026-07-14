Эксперт Вишневская рассказала, как употребление вишни влияет на сон

Вы когда-нибудь пробовали съесть горсть вишни перед сном? Если нет — вы зря теряете время. Последние данные, которые приводит эксперт Вишневская, звучат как фантастика: вишня на ужин продлевает сон на 84 минуты.
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