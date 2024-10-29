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Дуэйн Уэйд защитил свою статую: «Она не должна быть похожа на меня. Это художественная версия того момента»

Дуэйн Уэйд защитил свою статую: «Она не должна быть похожа на меня. Это художественная версия того момента»

Статую легенды «Хит» открыли рядом со входом на арену в Майами в воскресенье. Монумент отсылает к матчу против «Буллс» в марте 2009 года, когда Уэйд исполнил победный бросок под сирену об окончании второго овертайма, после чего запрыгнул на столик и крикнул: «Это мой дом».

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