ГПБ: Крупные банки готовы создать рынок кредитных деривативов

Крупные банки готовы создать и развивать в России институт кредитных деривативов (CDS, Credit Default Swap), однако необходимы методология и регламенты определения кредитных событий, рассказал в интервью «Интерфаксу» первый вице-президент Газпромбанка (ГПБ) Денис Шулаков.