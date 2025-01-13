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  • Ника
    Давно пора.Путин поручил под...
  • Юрий Зубрин
    Все нормальные страны объеденитесь ,наложите на эту блядскую пиндосню столько санкций ,чтобы они захлебнулись в собст...США снова угрожае...

ГПБ: Крупные банки готовы создать рынок кредитных деривативов

Крупные банки готовы создать и развивать в России институт кредитных деривативов (CDS, Credit Default Swap), однако необходимы методология и регламенты определения кредитных событий, рассказал в интервью «Интерфаксу» первый вице-президент Газпромбанка (ГПБ) Денис Шулаков.

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