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Олег Иванов о завершении карьеры: «Реально тяжело. Спиться можно, когда много свободного времени. Постирал, погладил – дальше что?»

Олег Иванов о завершении карьеры: «Реально тяжело. Спиться можно, когда много свободного времени. Постирал, погладил – дальше что?»

Олег Иванов высказался о возможной жизни после окончания карьеры. Сейчас 36-летний полузащитник выступает за казанский «Рубин», в который перешел летом 2022 года.

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