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«Не сошлись во мнении»: как Европа пытается обзавестись новейшими ударными беспилотными комплексами

«Не сошлись во мнении»: как Европа пытается обзавестись новейшими ударными беспилотными комплексами

В Германии не могут определиться, какие ударные беспилотники закупать и как их модифицировать, а изначальные сроки реализации программы рискуют сильно сдвинуться, пишут СМИ со ссылкой на документы Минобороны.

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