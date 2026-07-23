«Не сошлись во мнении»: как Европа пытается обзавестись новейшими ударными беспилотными комплексами

В Германии не могут определиться, какие ударные беспилотники закупать и как их модифицировать, а изначальные сроки реализации программы рискуют сильно сдвинуться, пишут СМИ со ссылкой на документы Минобороны.
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