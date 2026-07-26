Axios: глава CENTCOM Купер предложил прекратить бомбардировки в районе Ормуза

Возглавляющий Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, поскольку они уже достигли предела своей эффективности.
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