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Газета.ру

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Axios: глава CENTCOM Купер предложил прекратить бомбардировки в районе Ормуза

Axios: глава CENTCOM Купер предложил прекратить бомбардировки в районе Ормуза

Возглавляющий Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер рекомендовал прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, поскольку они уже достигли предела своей эффективности.

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