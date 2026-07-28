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Живая Кубань

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Жильцов повреждённой БПЛА высотки на юге России не пускают в собственные квартиры

Жильцов повреждённой БПЛА высотки на юге России не пускают в собственные квартиры

Жильцов повреждённой БПЛА высотки на юге России не пускают в собственные квартирыВ Ростове-на-Дону продолжаются мероприятия по ликвидации последствий удара беспилотных летательных аппаратов, нанесенного в ночь на 27 июля.

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