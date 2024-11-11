В Германии предрекли заморозку украинского конфликта по линии фронта в 2025 году

В 2025 году украинский конфликт может быть заморожен по текущей линии фронта. Об этом заявил немецкий политолог, профессор исследований в области безопасности Королевского колледжа Лондона Петер Нойманн, его слова передает издание Focus.
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