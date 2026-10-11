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Рязанские новости

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В Рязани задержали 15-летнего угонщика автомобиля

В Рязани задержали 15-летнего угонщика автомобиля

В Рязани задержали 15-летнего подростка, угнавшего ВАЗ-2107 и пытавшегося скрыться от полиции.Во время патрулирования автоинспекторы получили ориентировку на ВАЗ-2107, водитель которого не остановился по требованию сотрудников госавтоинспекции.

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