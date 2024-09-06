Неразрешимая ситуация: суд наложил запрет на продажу российского Raiffeisen банка

Российский суд заблокировал любую потенциальную продажу дочерней компании Raiffeisen Bank International (RBI) в России, что загнало в ловушку крупнейшего западного кредитора, все еще работающего в стране.
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