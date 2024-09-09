В этом году сентябрь в Москве может стать самым сухим за всю историю

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин За первую половину месяца в Москве не выпадет ни одной капли дождя. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
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