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Царьград

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Долгожданная охота за "Жнецами" США над Чёрным морем: РЭБ сожгла электронику "Тритона". МиГи "избавились" от Global Hawk – источники

Долгожданная охота за "Жнецами" США над Чёрным морем: РЭБ сожгла электронику "Тритона". МиГи "избавились" от Global Hawk – источники

Координирующий действия ВСУ американский дрон-разведчик, наводящий удары по гражданской инфраструктуре России наконец "получил по рогам".

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
не должны пиндосовские и прочие беспилотники уходить обратно на свои базы, да и самолеты ДРЛО тоже и плевать что там подуиают и скажут. Хватит позволять проливать кровь россиян безнаказанно. Давно пора нанести конкретный удар по всеравно какой военной базе США, чтобы они умылись кровью!
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16 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
Дрон-разведчик, наводящий удары по гражданской инфраструктуре России наконец &quot;получил по рогам&quot;. Хорошо, однако  ведь можем, а что мешало ранее заняться этим вплотную? А что США, молчат, но мы то тут совсем не причём!?
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14 час.

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