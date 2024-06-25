Долгожданная охота за "Жнецами" США над Чёрным морем: РЭБ сожгла электронику "Тритона". МиГи "избавились" от Global Hawk – источники

ТО

Терехов Олег

не должны пиндосовские и прочие беспилотники уходить обратно на свои базы, да и самолеты ДРЛО тоже и плевать что там подуиают и скажут. Хватит позволять проливать кровь россиян безнаказанно. Давно пора нанести конкретный удар по всеравно какой военной базе США, чтобы они умылись кровью!