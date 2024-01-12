Глава СК России принял участие в совещании под руководством Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации

Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин принял участие в совещании рабочей группы Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, состоявшемся под руководством Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева.
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