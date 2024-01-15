В Великом Новгороде автоинспекторы помогли отцу оперативно доставить больного ребёнка в медицинское учреждение

В адрес Управления Госавтоинспекции Новгородской области поступило благодарственное письмо от жительницы областного центра за помощь, оказанную сотрудниками дорожно-патрульной службы её мужу и 8-летнему ребёнку.
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