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Военное обозрение

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Операция, которая провалилась, не начавшись. Игра на нервах вместо провокации на украинско-белорусской границе

Операция, которая провалилась, не начавшись. Игра на нервах вместо провокации на украинско-белорусской границе

Минск отпраздновал День независимости Белоруссии и 80-летие освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

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