Россия возобновит авиасообщение с восемью странами

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение не продлевать ограничение на авиасообщение с Великобританией, со 2 июня будут возобновлены рейсы Москва-Лондон 3 раза в неделю.