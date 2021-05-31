Мировое обозрение

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Россия возобновит авиасообщение с восемью странами

Россия возобновит авиасообщение с восемью странами

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение не продлевать ограничение на авиасообщение с Великобританией, со 2 июня будут возобновлены рейсы Москва-Лондон 3 раза в неделю.

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