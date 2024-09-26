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Штурмовики – это элита армии, а не гауптвахта для нерадивых

Штурмовики – это элита армии, а не гауптвахта для нерадивых

Есть военные профессии, о которых много говорят, много пишут, но о которых мало кто знает. И не потому, что сведения об этих профессиях засекречены, и сами специалисты тщательно скрывают свою работу.

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