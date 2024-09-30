«Надеюсь, меня прекратят об этом спрашивать»: Татьяна Куртукова устала от сравнений с SHAMAN

Татьяна Куртукова заявила, что устала от вопросов о конкуренции с SHAMAN. Об этом сообщает NEWS.ru. Певица Татьяна Куртукова посетила фестивале «Удачные песни» «Радио Дача» и ответила на вопросы журналистов.
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