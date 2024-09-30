Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 474 подписчика

«Надеюсь, меня прекратят об этом спрашивать»: Татьяна Куртукова устала от сравнений с SHAMAN

«Надеюсь, меня прекратят об этом спрашивать»: Татьяна Куртукова устала от сравнений с SHAMAN

Татьяна Куртукова заявила, что устала от вопросов о конкуренции с SHAMAN. Об этом сообщает NEWS.ru. Певица Татьяна Куртукова посетила фестивале «Удачные песни» «Радио Дача» и ответила на вопросы журналистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх