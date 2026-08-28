МЧС на Сахалине сняло транспортные ограничения после циклона

Главное управление МЧС России на Сахалине информирует об открытии автотрассы Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск для всех видов транспорта после устранения последствий циклона 23-24 августа, который размыл дорогу.
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