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Царьград

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МЧС на Сахалине сняло транспортные ограничения после циклона

МЧС на Сахалине сняло транспортные ограничения после циклона

Главное управление МЧС России на Сахалине информирует об открытии автотрассы Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск для всех видов транспорта после устранения последствий циклона 23-24 августа, который размыл дорогу.

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