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Воронежские новости

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Смертельное ДТП с двумя жертвами произошло под Бобровом Воронежской области

Смертельное ДТП с двумя жертвами произошло под Бобровом Воронежской области

Авария случилась около 1:30 на 22-м километре трассы. За рулём находилась 33-летняя местная жительница, вместе с ней в салоне был 35-летний пассажир.

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